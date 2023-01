Ricciardo tipt Piastri: "Je moet gewoon gaan rijden"

Oscar Piastri debuteert aankomend seizoen in de Formule 1 bij het team van McLaren. De jonge Australiër wordt bij de Britse renstal de opvolger van zijn landgenoot Ricciardo. Ricciardo heeft op zijn beurt louter complimenten klaar staan voor Piastri. De ervaren coureur geeft hem een opvallend advies.

Ricciardo kende afgelopen jaar een zeer tegenvallend seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Australiër werd veelvuldig verslagen door zijn teamgenoot Lando Norris en zijn doorlopende contract werd aan het einde van het seizoen dan ook ontbonden. McLaren stelde Piastri aan als de opvolger van Ricciardo. De ervaren Ricciardo heeft voor aankomend seizoen geen racestoeltje en hij zal gaan fungeren als derde coureur van Red Bull Racing.

Ricciardo koestert echter geen wrok jegens zijn landgenoot en opvolger Piastri. Ricciardo is juist zeer positief en hij deelt zijn tips in de Beyond the Grid-podcast: "Ik denk dat hij gewoon de baan op moet gaan en gewoon moet gaan rijden. Dat klinkt misschien een beetje raar maar je moet echt gewoon gaan rijden. Je moet leren, een spons zijn en gewoon rijden. Je moet de lat niet te hoog leggen. Als je het beter doet dan verwacht, dan is dat geweldig. Je moet het echter wel race voor race blijven bekijken. Zolang je kan blijven leren en jezelf verbeteren, dan kan je niet meer vragen van jezelf."