Ben Sulayem wil niet terug naar systeem met één wedstrijdleider

Sinds vorig jaar werkt men in de Formule 1 met een nieuw systeem voor de wedstrijdleiding. Men werkt niet langer met één wedstrijdleider en vorig seizoen wisselde Eduardo Freitas en Niels Wittich de job af. Het systeem werkte nog niet optimaal en tijdens de laatste paar Grands Prix werd er gewerkt met één wedstrijdleider. FIA-president Mohammed Ben Sulayem ziet dat echter niet als het beste systeem.

Na de controversiële seizoensfinale in 2021 kwam toenmalig wedstrijdleider Michael Masi onder enorm druk te staan. De Australiër werd uiteindelijk een functie elders beloofd maar hij besloot de FIA te verlaten. Vorig jaar namen Wittich en Freitas de honneurs waar, maar niet iedereen was tevreden met dit systeem. Voor de laatste paar raceweekenden van het seizoen greep men in en fungeerde Wittich als de enige wedstrijdleider van de Formule 1.

Proces

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is geen fan van het systeem met één wedstrijdleider. De man uit de Verenigde Arabische Emiraten is daar tegenover de internationale media nogal duidelijk over: "We hebben nu een proces. Ik heb een team dat een training doorloopt om steward of wedstrijdleider te worden. Je kan niet één wedstrijdleider hebben en blind op hem vertrouwen. Ik merk dat we een tweede functie moeten voorbereiden. We kunnen in de grootste klasse niet vertrouwen op één persoon. Wat als er iets gebeurt? Als we de sport in stand willen houden, dan moeten we voorbereid zijn."

Trainingen

Na het vertrek van Masi begin 2022 kwamen Wittich en Freitas over van andere klassen. Freitas bleef daarnaast ook nog actief in het World Endurance Championship. In de toekomst wil Ben Sulayem deze situaties voorkomen: "Ik weet zeker dat er ergens betere wedstrijdleiders zijn dan wie dan ook. We hebben momenteel een goed team voor de trainingen. Ik beloof dat daaruit geschikte personen naar voren komen."