Definitief: Grand Prix van China wordt niet vervangen op F1-kalender

Begin december vorig jaar bevestigde de FIA dat de Grand Prix van China definitief niet door zou gaan vanwege de opleving van corona in het Aziatische land. Geluiden over de annulering waren er al langer en de FIA zocht naar een vervangende locatie, maar het is nu officieel dat de plek van China niet ingenomen zal worden. Dit nieuws heeft GPToday.net vernomen van bronnen binnen zowel de FOM en FIA.

De laatste F1-wedstrijd in Shanghai dateert uit 2019. De pole position veroverde Valtteri Bottas in de Mercedes en teamgenoot Lewis Hamilton zegevierde op zondag. In 2020 en 2021 was er geen race in China vanwege corona.

Op de F1-kalender is daardoor een lege plek in het weekend van 14-16 april. Die plek was voorbehouden voor China. Door het wegvallen van China, wat tevens betekent dat na de Grand Prix van Australië drie vrije weekenden ontstaan, staan er dit jaar 23 races op de kalender.