Video: Komisch Ferrari-duo Leclerc-Sainz neemt het tegen elkaar op in quizshow

De video dateert inmiddels al van afgelopen zomer, maar in het zonnige Zandvoort nam het komische duo van Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz in een quizshow het tegen elkaar op, waarin hoofdsponsor Shell poogt om in de spotlights te staan. Leclerc en Sainz zagen de vragenwedstrijd meer als een kans om op vermakelijke wijze de draak met elkaar te steken.

Nu Carlos Sainz inmiddels al twee jaar bij de Scuderia Ferrari is aangesloten, zijn de Spanjaard en teamgenoot Charles Leclerc inmiddels wel aan elkaar gewend. In het heetst van de strijd kunnen beide coureurs tot een clash komen; naast de baan begint het haast te lijken alsof het duo dikke vrienden zijn. In een video van het officiële Youtube-kanaal van Ferrari’s partner Shell, krijgt het rijdersduo een aantal serieus- en minder serieuze vragen voor de kiezen.

Wat ongeveer volgt is een veertien minutenlange video waarin vooral Leclerc wat minder serieus genomen wordt – zowel door de vragen als door teamgenoot Sainz. Beiden waren in ieder geval in een geestige bui; kijk en geniet.