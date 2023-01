Leclerc wil in toekomst kart-talenten ondersteunen richting succes

Al sinds 2018 staat Charles Leclerc op de Formule 1-grid. Door middel van jarenlang hard werken in de junior- en kartseries, wist de nu 25-jarige Monegask zijn dromen te realiseren door in de koningsklasse van de motorsport te racen. Nu Leclerc een momentum lijkt op te bouwen richting zijn eerste wereldtitel, denkt de Ferrari-coureur al aan plannen om manier te bedenken om jonge talenten te ondersteunen richting succes in de motorsport.

Al sinds 2005 zoekt Charles Leclerc de grenzen van de snelheid op. Beginnend met een aantal kartseries, waarin de Monegask onder andere tegen Max Verstappen racete, stapte hij via de Formule Renault, F3, GP2 en F2 over naar de koningsklasse. Nu Leclerc zijn jongensdroom (deels) voltooid heeft door voor het legendarische F1-team van Ferrari uit te komen, lijkt er nog maar één doel onafgevinkt: het behalen van de wereldtitel.

Die missie heeft de Monegask tot nu toe nog niet behaald. Wél lijkt Leclerc overduidelijk over het rauwe talent te beschikken om een prestatie neer te kunnen zetten dat hem richting het behalen van de wereldtitel katapulteert. Terwijl Ferrari haar boeltje intern op orde probeert te krijgen, lijkt Leclerc al te fantaseren over het ondersteunen van talenten die dezelfde weg proberen af te leggen als het pad dat hij in zijn jeugd heeft bewandeld.

Tegenover Gazzetta vertelt Leclerc over zijn dromen: "Ik zou graag getalenteerde jonge mensen, die zelf niet over de (financiële) middelen te beschikken, willen helpen om hun dromen waar te maken. Maar, het is een project dat tijd kost en ik daarom alleen in de toekomst voor mogelijk houd."

2023 zou zomaar het jaar kunnen zijn waarin Leclerc het ultieme doel weet te behalen. Mocht de wereldtitel daadwerkelijk door de Ferrari-coureur zijn binnengesleept, dan zouden zijn toekomstplannen wat betreft de ondersteuning van racetalent zomaar in een stroomversnelling terecht kunnen komen.