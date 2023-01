Andretti Cadillac denkt aan Honda als motorpartner

Gisteren werd bekend dat Andretti en Cadillac de Formule 1 willen gaan betreden met een gezamenlijk team. De plannen zijn zeer serieus maar men is nog wel op zoek naar een mogelijke motorenpartner voor het project. Bij General Motors, het bedrijf achter Cadillac, ziet men Honda als een reële optie.

Honda is momenteel niet officieel actief in de koningsklasse van de autosport. De Japanners waren voorheen de motorleverancier van Red Bull Racing en AlphaTauri. Momenteel worden de motoren voor de twee Red Bull-teams nog steeds gemaakt door Honda maar worden ze officieel gebruikt onder de naam 'Red Bull Powertrains'. Honda is daarnaast nog wel verbonden als sponsors aan Red Bull. Tevens toonden ze interesse in het nieuwe motorreglement van 2026.

Andretti Cadillac zoekt momenteel nog naar een motorenpartner voor het Formule 1-project. De naam van Renault viel in het verleden al maar ook Honda is een mogelijkheid. Tegenover de internationale media spreekt General Motors president Mark Reuss zich uit: "Het is duidelijk dat wij al een grote samenwerking met Honda hebben. Maar tegelijkertijd strijden we ook met Honda in de Indycars. Aangezien er sprake is van een onderlinge samenwerking en wederzijds respect, hoeft dat geen probleem te zijn."