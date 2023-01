Alpine verwacht veel van Gasly: "Hopelijk brengt hij wat we nodig hebben"

Het team van Alpine barst van de ambities. De Franse renstal hoopt dit jaar een stap naar voren te kunnen zetten en daarbij hopen ze vooral op de hulp van hun nieuwe coureur Pierre Gasly. Laurent Rossi verwacht veel van zijn nieuwe coureur en hoopt dat Gasly's technische kennis van pas kan komen.

Gasly werd eind vorig seizoen aangekondigd als de opvolger van de naar Aston Martin vertrokken Fernando Alonso. De Franse coureur komt over van het team van AlphaTauri, daar toonde hij met enige regelmaat dat zijn technische kennis zeer nuttig was. Bij Alpine hoopt men dan ook dat Gasly hierdoor een grote rol zal gaan spelen bij de verwachtte stap naar de kop van het Formule 1-veld.

Volgende stap

Alpine-kopstuk Laurent Rossi is blij met de komst van Gasly en dat steekt hij dan ook niet onder stoelen of banken. De CEO van het team deelt zijn verwachtingen van Gasly in gesprek met Motorsport.com: "Hopelijk brengt Pierre wat wij nodig hebben. We hebben het dan over het verder doorontwikkelen van onze auto. We rijden momenteel nog in het middenveld maar we willen heel erg graag de volgende stap gaan zetten."

Hoger plan

Rossi realiseert zich dat een nieuwe coureur veel meer moet meebrengen dan alleen maar snelheid. De Franse renstal moet namelijk een stapje extra gaan zetten en men wil de kennis en kunde van Gasly daarvoor gaan gebruiken: "Je hebt daarvoor coureurs nodig die niet alleen snel zijn en de potentie van de auto benutten, maar ook coureurs die de auto naar een hoger plan kunnen tillen. Dat betekent dat ze vanaf vrijdagochtend al goede feedback aan het team geven en dat ze het team in de juiste richting kunnen dirigeren."