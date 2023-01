Piastri kijkt uit naar debuutseizoen naast Norris: "Hele sterke en capabele coureur"

Nog maar twee maanden resterend en dan is F1-rookie Oscar Piastri’s debuut-Grand Prix. De F2-kampioen van 2021 werd eerder dit seizoen bekendgemaakt als de vervanger van landgenoot Daniel Ricciardo, die tegenvallende resultaten liet zien. Met de komst van de 21-jarige Piastri, heeft het team van McLaren samen met de 23-jarige Lando Norris een jong rijdersduo klaar staan. Piastri meent veel te kunnen leren van zijn kersverse F1-teamgenoot.

Oscar Piastri had dé hoofdrol in het silly season van 2022 in de Formule 1. Fernando Alonso maakte de verrassende bekendmaking voor 2023 over te stappen naar het team van Aston Martin, waardoor Alpine de lege ruimte wou opvullen met toenmalig Alpine-junior Piastri. De Australiër koos echter om zijn debuutseizoen in 2023 te gaan opmaken bij het team van McLaren, waardoor hij de bloedsnelle Lando Norris als teamgenoot naast zich zal hebben.

Terwijl er voor Piastri een wereld voor hem open zal gaan, zal Norris gaan werken aan wat al zijn vijfde F1-seizoen zal worden. In racepodcast In The Fast Lane wordt er gevraagd op welke manier Piastri uitkijkt naar de samenwerking met Norris. "Ik ken Lando (Norris) niet zo goed. Ik heb hem een aantal keer kort gesproken en we hebben een paar gemeenschappelijke vrienden. Ik kijk ernaar uit om hem te leren kennen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak."

"Onze juniorcarrières lijken redelijk op elkaar. Hij heeft overduidelijk al in de Formule 1 bewezen een hele capabele en sterke coureur te zijn. Ik kijk ernaar uit om te laten zien wat ik kan, maar ik zal ongetwijfeld veel gaan leren, vooral omdat ik denk dat Lando een sterk teamgenoot zal zijn. We zijn allebei ongeveer even oud en zoals ik zei hebben we een aantal gedeelde vrienden. Ik ben daarom vol vertrouwen dat we goed samen zullen werken en dat we hopelijk samen het team voorwaarts richting de top van de grid kunnen brengen – dat is het doel", sluit Piastri af.