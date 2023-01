Vloeraanpassingen voor F1 2023-auto’s gaat ‘halve seconde’ in snelheid kosten

Bij het ingaan van het 2022-seizoen van de Formule 1, kwam de koningsklasse met een geheel nieuw concept voor de auto op de proppen. Vooral op aerodynamisch vlak werden er grote nieuwe filosofieën doorgevoerd, met als doel om het racen op de baan te kunnen verbeteren. Voor het 2023-seizoen staat er opnieuw een nieuwe lading aanpassingen klaar die de teams aan de vloer moeten doorvoeren, om zo een stap dichterbij te zetten wat betreft het oplossen van het porpoising-probleem. Deze nieuwe updates zullen de teams ongeveer een halve seconde aan rondetijd gaan kosten, aldus technisch hoofd van de FIA Nikolas Tombazis.

Het ambitieuze doel van de Formule 1 om ervoor te zorgen dat er beter en langer aan één stuk met elkaar geracet kan worden, lijkt te zijn volbracht. Bij de start van het 2022-seizoen van de Formule 1 kwam de koningsklasse van de motorsport weliswaar tot een minder positieve ontdekking, namelijk het uit-balans-brengende stuitereffect genaamd porpoising, echter bleken de nieuwste generatie F1-auto’s wel degelijk beter met elkaar te kunnen racen.

Het porpoisen bleef een probleem, voornamelijk voor een aantal teams, waaronder Mercedes. Vooral vanuit de onboard-camera’s was het geluid waarbij de vloer letterlijk over het circuit schraapt goed te horen maar echter bracht het de auto’s, die een hoog aantal G-krachten weten te genereren en snelheden ruim boven de driehonderd km/u behalen, soms flink uit balans. De klaagzang van een aantal teambazen en coureurs betekenden dat de internationale autosportbond FIA zich zou moeten gaan buigen over een oplossing.

Nadat een eerste update aan de vloer bij het uitkomen van de zomerstop in 2022 werd doorgevoerd, staat de tweede lading voor het 2023-seizoen al klaar, zodat de teams deze op hun bolides kunnen doorvoeren. Technisch hoofd van de openwielauto’s van de FIA Nikola Tombazis is vol vertrouwen dat zijn organisatie de juiste veranderingen heeft doorgevoerd in de technische regelementen. "Ik twijfel er niet over dat we het juiste hebben gedaan. We hebben geprobeerd om de pragmatische, korte- én middellange termijn-oplossing te vinden. Het zal het (porpoising) niet volledig opgelost worden, maar het zal zeker een stap minder worden."

Op de vraag hoeveel downforce er verloren gaat met de 2023-updates aan de vloer, antwoordt Tombazis: "Niet te veel. Ik denk dat ze vijftien tot twintig punten aan downforce verliezen, wat vertaalt kan worden naar ongeveer een halve seconde. Maar, dan gaat de ontwikkeling natuurlijk wel verder."

Verder denkt de ingenieur van Griekse oorsprong dat het stuitereffect misschien wel een deel zal blijven uitmaken van de huidige generatie F1-auto’s: "Ik denk dat het (porpoisen) bij veranderingen zal blijven verminderen. Maar of we er teveel of te weinig aan hebben veranderd, dat gaan we zien."