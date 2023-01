Rosberg complimenteert Verstappen: "Hij is zo snel en consistent"

Max Verstappen beleefde in 2022 één van de meest succesvolle seizoenen uit zijn Formule 1-loopbaan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef in totaal vijftien Grands Prix op zijn naam en werd tevens wederom wereldkampioen. Nico Rosberg ziet Verstappen dan ook als de beste coureur van het jaar.

Verstappen begon met de nodige problemen aan het afgelopen seizoen maar als snel draaide hij de zaakjes om. Na twee uitvalbeurten in de eerste drie Grands Prix kwam Verstappen op stoom. De Nederlander won vervolgens een recordaantal van vijftien Grands Prix en werd met overmacht wereldkampioen. Hij prolongeerde zijn titel al in Japan en bezorgde zijn team in Austin de constructeurstitel.

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg ziet Verstappen als de beste coureur van 2022. De Duitse oud-coureur twijfelt er niet aan en geeft in gesprek met Motorsport.com aan dat zijn keuze zeer snel gemaakt is: "Ik kies dan zeker voor Max Verstappen. Het is echt heel bizar om te zien welk niveau hij op dit moment aantikt. Hij is echt zó snel en consistent. Hij maakt ook nog eens amper fouten. Hij heeft daarnaast ook enorm veel zelfvertrouwen."