Coulthard heeft harde boodschap voor Perez: "Volwassen genoeg om dat te realiseren"

Max Verstappen was afgelopen seizoen oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd op redelijk onbedreigde wijze wereldkampioen en won een recordaantal van vijftien Grands Prix. Volgens David Coulthard zal er onderling bij Red Bull geen clash ontstaan aangezien Perez volgens zijn positie kent.

Verstappen was dit seizoen overduidelijk de kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlandse coureur was vrijwel elke Grand Prix sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaanse coureur wist twee Grands Prix op zijn naam te schrijven maar was verder niet sneller dan Verstappen. Toch reed Perez het beste seizoen uit zijn lange loopbaan en was hij na afloop tevreden.

Perez sprak dit jaar tevens regelmatig zijn ambitie uit om wereldkampioen te worden in de toekomst. Volgens de Britse oud-coureur David Coulthard weet Perez diep van binnen ook wel dat dit zeer lastig gaat worden. In de Viaplay-documentaire Lion Unleashed 2 spreekt Coulthard zich uit: "Checo heeft natuurlijk de droom om wereldkampioen te worden. Natuurlijk gelooft hij erin dat als hij de snelheid heeft, hij Max kan verslaan. Hij is echter ook volwassen genoeg om te realiseren dat het te lastig is om Max over een geheel seizoen te verslaan."