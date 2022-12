Felle kritiek voor vertrekkende Binotto: "Had 'm paar jaar geleden al ontslagen"

Het team van Ferrari kwam vorige maand met het nieuws dat teambaas Mattia Binotto zou vertrekken, later kondigde men Frédéric Vasseur aan als opvolger. De exit van Binotto werd niet door iedereen begrepen maar Rene Arnoux juicht dit juist toe. De Fransman is van mening dat Binotto al veel eerder had moeten vertrekken.

Het team van Ferrari beleefde dit seizoen een zeer wisselvallig seizoen in de koningsklasse van de autosport. Alhoewel ze weer konden meevechten voor de zeges, ging niet alles naar wens. Coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc vielen meermaals uit met hardnekkige betrouwbaarheidsproblemen en kregen daarna ook nog eens te maken met mislukte tactieken. De situatie kostte Binotto dus de kop.

Oud-coureur Rene Arnoux staat volledig achter het ontslag van Binotto. De Fransman is uitermate kritisch op de Italiaan en dat deelt hij met La Gazzetta dello Sport: "De fouten die hij heeft gemaakt zijn echt onvergeeflijk. Ik ben nooit fan geweest van hem. Iemand die zegt dat het volgend jaar beter wordt, hoort zo'n functie niet te bekleden. Ik had hem een paar jaar geleden al op straat gezet. Dergelijk gedrag valt niet te tolereren als je aan het hoofd van het mooiste team ter wereld staat. Jean Todt zou zoiets nooit gezegd hebben."