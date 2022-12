Complimentenregen voor De Vries: "Daar gaan ze erg van profiteren"

Nyck de Vries maakt aankomend seizoen zijn debuut als vaste coureur in de Formule 1. De Nederlander mocht dit jaar al debuteren als invaller bij Williams en hij maakte genoeg indruk voor een contract bij AlphaTauri. Zijn voormalige Formule E-teambaas denkt men in de Formule 1 gaat profiteren van de kwaliteiten van De Vries.

De Friese coureur zat al geruime tijd dicht tegen de Formule 1 aan. De Vries fungeerde afgelopen jaar als derde coureur van Mercedes en hij mocht meerdere vrije trainingen rijden voor de Duitse renstal, Williams en Aston Martin. In de tussentijd reed de Formule 2-kampioen van 2019 ook nog in de 24 uur van Le Mans en de Formule E. Als fabriekscoureur van Mercedes werd De Vries in de elektrische klasse wereldkampioen in 2021.

Teamspeler

Alle successen zorgden ervoor dat hij uiteindelijk in de picture van de Formule 1 belandde. In de Formule E is men trots op de successen van De Vries. Zijn voormalige FE-teambaas Ian James is complimenteus in gesprek met Autosport: "Ik denk dat hij dit dik heeft verdiend. Voorafgaand het zesde seizoen in de Formule E, onderzochten wij de mogelijkheid om hem aan ons team toe te voegen. We waren niet alleen onder de indruk van zijn kwaliteiten als coureur, maar ook van zijn kwaliteiten als teamspeler. Ieder team waarvoor hij racet gaat daar erg van profiteren."

Belangrijke eigenschap

James zag dat De Vries als teamplayer zeer belangrijk was voor het team. In de Formule 1 moet de Nederlandse coureur dat nog maar gaan bewijzen. James weet echter zeker dat men bij AlphaTauri goud in handen heeft: "Hij zegt wat er gezegd moet worden, hij wijst naar de verbeteringen die gemaakt moet worden en hij zegt dit alles op exact de juiste wijze. Dat is een heel erg belangrijke eigenschap voor een autocoureur."