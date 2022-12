Horner: 2023 zal 'uitdagend' worden, maar zijn 'vastberaden' in voortzetting 2022-successen

Onder leiding van teambaas Christian Horner behaalde het team van Red Bull beide F1-titels in 2022. Voor 2023 zal de Oostenrijkse renstal proberen om opnieuw beide titels terug naar haar hoofdkwartier te brengen. Echter zal dit een moeilijke taak worden om te volbrengen: dankzij de behaalde constructeurstitel en een sanctie voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021, krijgt het team beduidend minder windtunnel tijd dan Ferrari en Mercedes. Volgens Horner zal 2023 een zeer uitdagend jaar worden, maar is vol vertrouwen dat zijn team er vechtlustig naar uitkijkt om opnieuw het kampioenschap binnen te halen.

Onder leiding van topman Christian Horner behaalde het F1-team van Red Bull in 2022 de dubbele wereldtitel. Max Verstappen behaalde vijftien Grand Prix-overwinningen op weg naar zijn tweede opeenvolgende kampioenschapsscore, samen met teamgenoot Sergio Peréz ging het totaal aantal overwinningen naar maar liefst zeventien van de 22 waardoor Red Bull voor het eerst sinds 2013 het constructeurskampioenschap behaalde.

Het vizier van de coureurs begint langzaamaan al richting het 2023-seizoen te kantelen. Er zullen de komende tijd nog genoeg foto’s op social media voorbij komen van bijvoorbeeld een relaxende George Russell of een wielrennende Valtteri Bottas. De F1-teams van de koningsklasse zullen inmiddels al een flinke voortgang gemaakt hebben richting de voorbereiding op de 2023-preseasontests in Bahrein. Aangezien het team van Red Bull een grote hap minder tijd in de windtunnel kan spenderen – dit vanwege een overschrijding van het budgetplafond in 2021 en de constructeurswinst in 2022 – zal het alles op alles moeten zetten om de twee grootmachten van Ferrari en Mercedes achter zich proberen te houden.

In een interview met het Britse Channel 4 Sport kijkt teambaas Christian Horner kort terug op 2022, terwijl hij omschrijft hoe zijn team naar het uitdagende jaar van 2023 kijkt. "Wat we waarschijnlijk gaan zien is dat er potentieel een aantal auto’s op de Red Bull of de Ferrari gaan lijken. We moeten onszelf op technische en creatieve wijze bezig houden en moeten creatief en selectief zijn in onze manier van ontwikkeling. De handicap van het minder aantal windtunneluren, namelijk 15% minder dan de tweede plaats (Ferrari) en 20% minder dan de derde (Mercedes), zullen van groot invloed zijn."

"Wat we betreft windtunneluren verloren zijn, hebben we in motivatie gewonnen. We hebben een groep mensen die ontzettend vastberaden zijn om het extreem hoge niveau door te zetten. Om die nummer 1 op onze auto te hebben en de constructeurstitel voor het eerst sinds 2013 op zak te hebben, is de allerbeste motivatie."