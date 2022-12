Albon: ‘Voel dat ik de controle heb’ over Williams-bolide

Alexander Albon is terug van weggeweest. Na een tegenvallende periode bij Red Bull werd de Thais-Britse coureur eind 2020 uit het team gebonjourd voor Sergio Peréz. Na een jaar langs de zijlijn te hebben gestaan, debuteerde Albon begin dit jaar bij het team van Williams. Nu Albon inmiddels alweer een seizoen achter de rug heeft, reflecteert de coureur op zijn comebackjaar in de koningsklasse.

2019 was het debuutjaar van Alexander Albon. De coureur met een Britse vader en een Thaise moeder mocht uitkomen voor het F1-team van Toro Rosso. Pierre Gasly’s resultaten bij het grotere zusje van Toro Rosso Red Bull vielen echter tegen, waardoor Albon halsoverkop bij de Belgische Grand Prix in het A-team van de Red Bull-familie moest debuteren. Albon liet hier en daar vlagen van talent zien, maar in grote lijnen was de Red Bull-top niet tevreden met zijn geleverde prestaties. Het betekende dat de coureur eind 2020 zonder stoeltje voor het daaropvolgende seizoen kwam te zitten.

Een jaar lang kon Albon op adempauze komen. Althans, een adempauze van de Formule 1. Wat betreft racerij bleef de Thais-Britse coureur echter niet stilzitten. In de DTM-raceklasse kwam Albon uit voor een team dat gesponsord werd door Red Bull. Het betekende dat de 26-jarige coureur wel degelijk motorsportervaring op kon doen terwijl hij zichzelf kon heropbouwen en klaarmaken voor een herintrede in de koningsklasse.

In 2022 was het zover. Bij het F1-team van Williams kreeg Albon opnieuw de kans om zichzelf te kunnen bewijzen. De bolide van Williams viel met de introductie van de allernieuwste generatie F1-auto’s echter tegen, waardoor Albon’s prestaties in de FW44-wagen al snel op de achtergrond terechtkwamen. In het onderlinge duel met teamgenoot Nicholas Latifi won Albon echter met overmacht. Hierdoor wist de coureur een meerjarig contract met Williams in de wacht te slepen, waardoor de de 26-jarige nu eindelijk een stabiele basis heeft om op voort te bouwen. In een interview met The-Race kijkt Albon terug op zijn afgelopen paar jaren.

"Ik heb er altijd voor moeten vechten. Ik heb altijd het gevoel gehad om voor het daaropvolgende jaar te vechten. Dit is al het geval sinds ik veertien of vijftien jaar oud ben, dus ik ben het wel gewend. Wanneer je, als het ware, op het randje van overleven (in de F1) zit, dan kom je op een gegeven moment op een punt waar het je interesseert. Het is bijna alsof je erin zit, je maakt je zorgen, maar je hebt niks te verliezen. Het is heel goed als je die mentaliteit gebruikt."

"Aan het einde van 2020 zit je in een lastige positie en je marktwaarde is laag. Maar je wil nog steeds naar de Formule 1 terugkomen. Je moet veel vertrouwen hebben. Gelukkig had Williams dat in mij. Daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor. Ik denk graag dat ze hebben gekeken naar wat ik al had gepresteerd. Ik denk dat mensen vergeten dat ik een hele goede start in de Formule 1 had! Daarom kwam ik ook bij Red Bull terecht."

Albon meent goed gebruik te hebben gemaakt van het jaar buiten de Formule 1. "Ik ben ook als mens gegroeid", vertelt Albon. De coureur laat weten 'extreem hongerig' te zijn op zijn moment van herintrede. Wanneer de Williams-bolide bij de preseasontests 'meteen' goed aanvoelde, groeide zijn vertrouwen. "Ik voel dat ik meer de controle heb, dat gevoel heb ik nu altijd. De auto beweegt meer, maar hij is meer voorspelbaar. De Williams-auto moet momenteel echt op het randje zijn, hij moet nerveus zijn, maar ik voel dat ik in controle ben", vat Albon samen.

Albon verpulverde Latifi in het onderlinge duel van teamgenoten. Vanaf volgend seizoen krijgt de coureur een nieuwe teamgenoot, namelijk rookie Logan Sargeant. Met een contract dat in 2024 afloopt, hoopt Albon nog voor lange tijd deel uit te maken van de Formule 1.