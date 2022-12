Brown stuurt vertrekkende Seidl niet op gardening leave

Gisteren werd bekend dat Andreas Seidl het team van McLaren gaat verlaten. De Duister wordt in januari de nieuwe CEO van de Sauber Group, het huidige team rijdt momenteel nog rond als Alfa Romeo. Seidl gaat direct aan de slag bij Sauber en McLaren benadrukt dat ze hem niet op gardening leave sturen.

Seidl speelde gisteren een hoofdrol in de transfercarrousel van de teambazen in de Formule 1. De Duitser trok naar Alfa Romeo terwijl Alfa-teambaas Frédéric Vasseur op zijn beurt vertrok naar Ferrari. Seidl wordt CEO en is dus niet de directe opvolger van Vasseur. Seidl werd op zijn beurt opgevolgd bij McLaren door Andrea Stella.

McLaren CEO Zak Brown laat weten dat zijn relatie met Seidl nog zeer goed is. De Amerikaan heeft er dan ook voorgezorgd dat Seidl niet te maken krijgt met gardening leave. Het is een opvallende keuze en Brown laat aan de internationale media weten dat dit logisch is: "Onze relatie is heel erg goed. Ik weet dat er veel teams zijn die de kaart van gardening leave trekken. Bij McLaren proberen we te zoeken, of het nou om teams of coureurs gaat, naar voorwaarden die voor iedereen prettig zijn. We hebben dat eerder laten zien."