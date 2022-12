Alpine CEO Rossi heeft hoge verwachtingen van Gasly

Het F1-team van Alpine heeft een sterk seizoen achter de rug. Met coureurs Esteban Ocon en Fernando Alonso wist het team een vierde finishplaats te behalen. Tevens versloeg het team concurrent McLaren in het onderlinge gevecht om de vierde eindstek in het constructeurskampioenschap. Alpine lijkt een goede momentum te hebben; diens CEO Laurent Rossi hoopt dat zijn nieuwe coureur Pierre Gasly er voor kan zorgen dat er in 2023 een nog hogere versnelling bereikt zal worden.

2022 was ook voor Alpine een lastig jaar. Het Franse team wist een slechte start van het F1-seizoen om te draaien tot een vierde finishplaats in het constructeursklassement. Ondanks maar liefst zes uitvalbeurten op de kiezen te hebben gekregen, wist het team boven concurrent McLaren te eindigen. Nu tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso de overstap naar Aston Martin heeft gemaakt, is Pierre Gasly vanuit AlphaTauri overgekomen. Met Esteban Ocon als teamgenoot van Gasly hoopt Alpine dat 2023 het jaar zal zijn waarin er een overbrugging plaats kan vinden naar de gebruikelijke top drie van Mercedes, Ferrari en Red Bull.

Op de vraag wat Rossi van Gasly verwacht, antwoordt hij: "Hopelijk zal hij ons brengen wat we nodig hebben, namelijk dat we onze auto kunnen doorontwikkelen. Op het moment zitten we nog ferm in het middenveld, dus we moeten zorgen dat we de auto verbeteren. Daar heb je coureurs voor nodig die het niet alleen in zich hebben om snel te rijden en punten te scoren, maar ook om de auto naar een hoger niveau te tillen. Dit betekent dat je goede feedback aan het team moet geven en dat je het team in de juiste richting stuurt zodat de auto sneller wordt. We hopen dat Gasly dat kan leveren", sluit Rossi af.