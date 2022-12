Teambaas en CEO Capito vertrekt bij Williams

Het team van Williams kwam vandaag met opvallend nieuws naar buiten: teambaas Jost Capito gaat het team verlaten. De Duitser fungeerde als CEO en teambaas. Naast Capito verlaat ook technisch directeur FX Demaison het team. Wie de nieuwe teambaas wordt is nog niet duidelijk.

Capito werd in 2020 aangesteld als CEO van het team van Williams, een jaar later werd hij ook aangesteld als de teambaas van het team. Onder zijn leiding werd de weg om hoog langzamerhand ingezet en was George Russell opvallend succesvol in 2021. Waarom Capito en Demaison vertrekken is niet duidelijk. In een persbericht van Williams is Capito dankbaar: "Het was een enorm privilege om de teambaas te zijn van Williams voor de laatste twee jaar. Het was een eer dat ik de fundatie voor de ommekeer mocht leggen. Ik kijk ernaar uit om te kijken naar de successen van het team in de toekomst."