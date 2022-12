Aston Martin ziet 2025-wagen als eerste blauwdruk van nieuwe windtunnel

Het omhoog klimmende team van Aston Martin is druk bezig met de bouw van haar nieuwe hoofdkwartier. Met de allernieuwste faciliteiten onder eigendom hoopt het Britse team een paar grote stappen dichterbij te komen aan de top van de koningsklasse. Technisch Directeur van Aston Martin Dan Fallows meent dat haar windtunnel, dat naar verwachting opgeleverd wordt in midden 2024, de eerste effecten zal afgeven op de auto van 2025.

Het megaproject van Aston Martin, dat gebouwd wordt in Silverstone, is in volle gang. Naast een volledig nieuwe productieplantage is het Britse team druk bezig om haar eigen windtunnel uit de grond te stampen. Met de “state of the art” technologieën is het de bedoeling dat het team gekatapulteerd zal worden richting de gebruikelijke top drie van Red Bull, Mercedes en Ferrari.

Technisch Directeur van Aston Martin Dan Fallows vertelt dat de windtunnel ‘online’ zal zijn in 'het midden van 2024'. "We hopen dat we dan op z’n minst een bijdrage kunnen doen aan (de auto van) het 2025-seizoen. Het is nog onder voorbehoud hoe de oplevering zal verlopen, maar dat is onze verwachting."

Tussen het moment van oplevering en de volledige ingebruikneming van de windtunnel zit nog een hoop werk. Het is uiteraard van belang dat de behaalde resultaten vanuit haar windtunnel overeenkomen met de performance op het circuit. Fallows meent dan ook dat zijn team pas de overstap naar haar eigen windtunnel zal maken wanneer alle aspecten volledig op groen licht staan.

"Wanneer je een windtunnel gebruikt moet je een inbedrijfsstellingproces doorgaan. Je moet kunnen testen of je de cijfers krijgt die je verwacht te krijgen. We zijn in de gelukkige positie om gebruik te kunnen maken van de windtunnel van Mercedes. Dat is een faciliteit van hoge kwaliteit, dus we moeten zorgen dat de resultaten van onze faciliteit vergelijkbaar is met die van hen. En dat kost tijd. Het zal ongetwijfeld een faciliteit van wereldklasse worden. Als we daar 24/7 toegang tot hebben dan zal dat zeer belangrijk voor ons zijn."