Video: Verstappen dankt Red Bull-werknemers voor harde werk

Max Verstappen en Sergio Perez zijn bezig met drukke dagen aan het einde van hun seizoen. Gisteren moesten ze aanwezig zijn op het FIA Prize Giving Gala in Bologna, voorafgaand dat gala waren ze aanwezig bij een event op het hoofdkantoor van Red Bull Racing in Milton Keynes.

Verstappen en Perez waren dar aanwezig bij een evenement waarbij het team een soort eindejaarsborrel hield. Alle teamleden van de fabriek waren aanwezig en Verstappen kreeg de megafoon in zijn handen gedrukt om een dankwoord te spreken. Na een klein grapje sprak hij zijn dank uit. Vandaag komt Verstappen weer in actie in Milton Keynes tijdens de Red Bull Homerun.