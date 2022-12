Video: Verstappen toont grote MotoGP-kennis

Max Verstappen staat bekend als een echte racefanaat. De Nederlandse tweevoudig wereldkampioen Formule 1 kijkt zelf ook naar allerlei andere raceklassen. Zijn interesse beperkt zich niet tot de autosport, ook de tweewielers roepen veel interesse op bij de Nederlandse Red Bull Racing-coureur.

Verstappen was enkele weken geleden aanwezig bij de Honda Racing Thanks Day in het Japanse Motegi. De Nederlander ontmoette daar MotoGP-coureur Marc Marquez. De twee schoven daar aan bij een quiz en Verstappen en Marquez toonden daar hun kennis van elkaars klasse.

Top speeds, mind-blowing lean angles and so much more 🤯



