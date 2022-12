De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Charles Leclerc, een halfbakken aanval

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel één-en-twintig: Charles Leclerc, die een halfbakken aanval op de wereldtitel deed.

Charles Leclerc (Monaco, 16 oktober 1997)

Eindklassering 2022: tweede

Aantal WK-punten: 308

Aantal overwinningen: 3

Aantal podiumplaatsen: 11

Aantal polepositions: 9

Aantal snelste raceronden: 3

Onderling kwalificatieduel met Carlos Sainz: 15-7

Het Formule 1-seizoen 2022 van Charles Leclerc

Na drie Grands Prix was er geen twijfel meer over: Charles Leclerc zou Formule 1-wereldkampioen van het jaar 2022 worden. De Monegaskische coureur won twee van de eerste drie wedstrijden en stond in die andere race als tweede op het podium. Na Melbourne, race drie, betrof zijn voorsprong op Max Verstappen in het wereldkampioenschap al een gigantische 46 punten. Nog nooit in de Formule 1-geschiedenis was het vertoond dat zo’n grote achterstand werd ingelopen.

Toch gebeurde het, en het gebeurde vrij rap. Al na de Grand Prix van Spanje – de zesde race van het jaar, dus drie races na Melbourne – had Verstappen zijn gedoodverfde titelrivaal ingelopen. Vanaf dat moment was er ook geen houden meer aan voor Leclerc, die gedurende het seizoen de Nederlander zag verworden tot een steeds kleiner stipje aan de horizon. Dat Verstappen al in Japan wereldkampioen werd, kwam mede doordat Leclercs titeljacht halfbakken bleek.

Lag dat aan Leclerc? Gedeeltelijk wel. De stuurfout op Paul Ricard was ongelooflijk kostbaar. In plaats van zeven punten in te lopen, kreeg de Monegask er 25 extra aan zijn broek. Ook zijn optreden op Imola verdient geen schoonheidsprijs. Echter, je vraagt je toch af of Leclerc mogelijkerwijs minder risicovol had rondgestuurd als werkgever Ferrari hem het leven iets gemakkelijker had gemaakt.

Het terugkerende verhaal van het Formule 1-seizoen 2022 waren de strategische blunders van Ferrari. De Italiaanse renstal leek soms wel zeven tactische opties open te houden, waar tegenstanders Red Bull – en later ook Mercedes – met één gedegen plan en een simpel alternatief sterk uit de voeten kwamen. Ook de betrouwbaarheid van het mechanische materiaal speelde Leclerc meermaals parten. In Barcelona en Baku werden vijftig WK-punten weggesmeten, waarop Verstappen bovendien nog eens veertien extra stuks aan zijn eigen conto kon toevoegen.

Onder de streep is Leclerc de terechte nummer twee: drie overwinningen en negen polepositions wegen zwaarder tegen de twee zeges en de enkele pole van Sérgio Pérez. Toch valt er iets voor te zeggen dat Leclerc zich in deze winterperiode eens stevig gaat bezighouden met de engineeringszijde van het Formule 1-verhaal. Gedurende de wedstrijden werd-ie op strategisch vlak immers meermaals overklast door zijn slim handelende teammaat Carlos Sainz.

Het plan van Charles Leclerc voor het seizoen 2023

Natuurlijk zal Leclerc een gooi naar de wereldtitel willen doen en gezien zijn stuurmanskunsten zou dat mogelijk moeten zijn. Immers, zoals beschreven reed-ie in de eerste races van dit jaar als een ware kampioen in de rondte. Leclerc heeft een stabiele omgeving nodig, een snelle wagen en het vertrouwen van zijn team.

Aan Sainz had Leclerc onder de streep geen kind. Als Ferrari de hand van haar kroonprins speelt en de boel strategisch op orde krijgt, bestaat er een gerede kans dat Leclerc in 2023 wél een volwaardige aanval op het Formule 1-wereldkampioenschap kan doen.