Domenicali trots op nieuw contract Zandvoort: "Race brengt geweldige energie"

Vanochtend werd bekend dat de Nederlandse Grand Prix tot tenminste 2025 op de Formule 1-kalender staat. De organisatie van de Grand Prix op het circuit van Zandvoort ondertekende een nieuw contract en dat zorgde voor blijdschap. Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali reageert verheugd op het nieuws.

De Nederlandse Grand Prix keerde vorig jaar terug op de Formule 1-kalender. In eerste instantie was het de bedoeling om de Grand Prix in 2020 te organiseren maar het coronavirus gooide roet in het eten. De editie van vorig jaar en de editie van dit seizoen waren een groot succes en prominenten gaven de Nederlandse organisatie louter complimenten.

Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali was louter positief. De Italiaan deelde zijn complimenten uit en reageert in een persbericht enthousiast: "De Nederlandse Grand Prix is in een korte tijd uitgegroeid tot een favoriet van de fans. De race brengt een geweldige energie en ervaring voor de fans. De uitverkochte edities van de afgelopen twee jaar hebben de lat voor het organiseren van een race, entertainment en duurzaamheid hoger gelegd. We zijn trots dat we onze samenwerking hebben verlengd."