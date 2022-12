Verstappen het vaakste verkozen tot Driver of the Day in 2022

Max Verstappen heeft dit jaar een zeer succesvol seizoen achter de rug. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde zijn wereldtitel al in Japan en hij verbrak tevens meerdere records. Verstappen blijkt nu ook een ander opvallend klassement op de winnende positie te hebben afgesloten.

Bij elke Grand Prix kunnen de fans immers stemmen voor de Driver of the Day. Max Verstappen werd in 2022 in totaal 5 keer verkozen tot Driver of the Day. Geen enkele andere coureur kwam aan dit aantal, Charles Leclerc volgt op de tweede plek met in totaal 4 uitverkiezingen. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Sergio Perez werden alle drie 3 keer gekozen. Nyck de Vries, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher en Carlos Sainz mochten zich 1 keer Driver of the Day noemen.