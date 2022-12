Aston Martin gaat voor 'agressieve ontwikkelingsstrategie' in 2023

Het team van Aston Martin is van plan om de volledige energie te richten op de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar. Aston Martin hoofdingenieur Dan Fallows meent dat de team’s behaalde resultaten in de slotfase van het afgelopen seizoen laten zien dat het team op het juiste pad is richting de top.

De start van het 2022-seizoen van Aston Martin verliep niet zonder problemen. De ster van het team en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel werd door Covid-19 geveld waardoor de Duitser bij de eerste twee races van het seizoen in zijn taken werd vervangen door landgenoot Nico Hulkenberg. Een tegenvallende pace betekende dat ook teamgenoot Lance Stroll geen geweldige resultaten wist te behalen.

De tweede seizoenshelft verliep overduidelijk beter voor het groengekleurde team. Zowel Stroll als Vettel scoorden goede punten, met beide een zesde finishplaats als het hoogst behaalde resultaat. Met Fernando Alonso's komst ter vervanging van de inmiddels gepensioneerde Vettel en een flinke opsteker van eerstgenoemde na zijn naseizoenstest in Abu Dhabi, is de teamgeest binnen het Britse team hoog. Technisch directeur van Aston Martin Dan Fallows boezemt het team nog een extra dosis vertrouwen in.

“We begonnen het jaar overduidelijk met een auto die niet bij onze verwachtingen paste. Echter hebben we door middel van onze ontwikkelingen vooral in de tweede seizoenshelft laten zien dat we een designbasis hebben waarmee we verder kunnen. We zijn van plan om een agressieve ontwikkelingsstrategie te gebruiken om op de geleerde lessen van dit jaar voort te bouwen.”