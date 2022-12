Audi begint met bouw voor onderkomen Formule 1-project

Audi is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2026. De Duitse autobouwer van de Volkswagen Group betreedt dan de Formule 1 en gaat samenwerken met Sauber. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang en deelt men vandaag een update.

Audi maakte eerder al bekend dat de Power Units vanaf 2026 worden gemaakt in Duitsland, Sauber zal het chassis blijven bouwen in Zwitserland. Audi maakte bekend dat ze de ontwikkeling van de krachtbron zouden verrichten op hun hoofdkwartier in het Duitse Neuberg am der Donau. Daar wil men de eerste stappen gaan zetten naar het debuut van Audi in de koningsklasse van de autosport.

Vandaag maakte Audi bekend dat ze op hun terrein in Neuberg am der Donau een nieuw onderkomen gaan bouwen. Op Audi's Competence Center Motorsport in Neuberg gaat men het gebouw bouwen dat vooralsnog luistert naar de naam F7.2. Het gebouw F7.2 zal 3000 vierkante meter bevatten en zal de plek moeten gaan worden waar men de Power Unit gaat ontwikkelen. Verder is er nog niet veel duidelijk over bijvoorbeeld de coureurs voor het project.