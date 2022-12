Brown pleit voor regelwijziging: "Als je dit doet in IndyCar, verlies je twee rondetijden"

Er was dit seizoen veel te doen omtrent een incident in de kwalificatie in Monaco. Red Bull Racing-coureur Sergio Perez bracht de allesbeslissende derde kwalificatiesessie daar ten einde door te crashen. Zak Brown is van mening dat de Formule 1 serieus moet gaan nadenken over een regelwijziging op dit gebied.

Door de crash van Perez werd de rode vlag gezwaaid en konden de andere coureurs zich niet meer verbeteren. Volgens het regelboek mocht de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur zijn snelste tijd wel behouden en won hij een dag later de Grand Prix. Soortgelijke situaties kwamen wel vaker voor en de roep voor een regelwijziging wordt steeds luider en luider.

McLaren CEO Zak Brown wil dat een coureur die een code rood veroorzaakt in de kwalificatie, wordt bestraft. De Amerikaan heeft het plan al helemaal uitgedokterd en hij spreekt zich uit bij de internationale media: "Dit is geen nieuw onderwerp en ik denk dat als je andere coureurs in de weg zit met rode of gele vlaggen, dat dit je snelste tijd moet kosten. Als je dit in de IndyCar doet verlies je zelfs twee rondetijden. Het maakt dan niet uit of het bewust is of niet. Je kan altijd coureurs hebben die niet veel geven om de mogelijke gevolgen."