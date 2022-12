Wie kunnen Binotto opvolgen bij Ferrari?

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat Mattia Binotto gaat vertrekken bij het team van Ferrari. Binotto vertrekt per 31 december als teambaas van Ferrari en de Italiaanse renstal bevindt zich daarmee in een lastige situatie. Terwijl de voorbereidingen voor het aankomende seizoen in volle gang zijn, zit men nu zonder teambaas.

Het vertrek van Binotto hing al eventjes in de lucht. Vorige week meldden Italiaanse media dat Binotto zijn ontslag had ingediend omdat hij geen vertrouwen meer zou voelen vanuit de top van Ferrari. Ferrari heeft een lastig jaar achter de rug waarin ze weliswaar tweede werden in het constructeurskampioenschap maar ook tegen veel problemen aanliepen. Een nieuwe teambaas zal er dan ook snel moeten komen en er liggen meerdere kapers op de kust.

De naam van huidig Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur viel eerder al in de Italiaanse media. De Fransman presteert naar behoren bij Alfa Romeo en hij is een bekende en populaire verschijning. Naast het feit dat hij altijd wel in is voor een lolletje, kent hij Ferrari-coureur Charles Leclerc ook goed. De Monegask debuteerde in 2018 in de Formule 1 bij Alfa Romeo en daar werkte hij samen met Vasseur.

Antonello Coletta

Een andere mogelijke kandidaat voor de rol van Ferrari-teambaas is Antonello Coletta. De Italiaan is al werkzaam bij het merk, hij heeft de leiding over de GT-tak. Coletta is dus al bekend met de gang van zaken binnen het merk en is daarnaast ook een Italiaan. Echter is het nog maar de vraag of het een goed idee is om Coletta te promoveren naar het Formule 1-team. Ferrari komt aankomend seizoen tevens in actie in de Hypercar-klasse in het WEC en dit valt onder de vleugels van Coletta. Het is de vraag of het een goed idee is om de leidinggevende weg te trekken bij dit project.

Laurent Mekies

Ferrari kan ook kiezen voor iemand van binnenuit. Binotto werd destijds immers ook naar voren geschoven terwijl hij al werkte bij het team. Zijn rechterhand Laurent Mekies kan bijvoorbeeld ook naar voren worden geschoven. Mekies was dit jaar de racedirecteur van Ferrari en was bij afwezigheid van Binotto al de vooruit geschoven man bij het team. De Fransman heeft echter geen ervaring als teambaas in de koningsklasse van de autosport.

Benedetto Vigna

Men kan tevens kiezen voor een belangrijke man binnen het merk. Ferrari-CEO Benedetto Vigna kan immers ook een, tijdelijke, stap zetten en teambaas worden. Ferrari kan hierdoor langer gaan zoeken naar de ideale vervanger terwijl Vigna kan fungeren als een soort interim-teambaas, iets wat men vaker ziet in bijvoorbeeld het voetbal. Echter betekent dit wel dat Vigna zich minder kan focussen op zijn andere werkzaamheden, het is de vraag of dat wel een goed idee is.