Domenicali stelt iedereen gerust: "Limiet is 24 Grands Prix"

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De groei van de sport is ook terug te vinden op de kalender voor aankomend seizoen. In 2023 staat er immers 24 Grands Prix op de planning, een nieuw record. Volgens Stefano Domenicali zal dit aantal niet gaan groeien.

Niet iedereen is fan van de alsmaar groeiende kalender. Volgend jaar keren de Grands Prix van Qatar, Las Vegas en mogelijk ook China terug op de kalender. De Grand Prix nabij Shanghai is echter nog onzeker vanwege de strenge coronamaatregelen in China. Desalniettemin zullen de teams, coureurs en overige werknemers het zeer druk krijgen in het aankomende seizoen.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft de kritische geluiden ook meegekregen. De Italiaan stelt iedereen dan ook gerust maar begint wel met een grapje in gesprek met Marca: "The sky is the limit! Nee, dat is een geintje. De limiet is, denk ik, de 24 Grands Prix van komend jaar. Dat is echt de optimale dimensie als je je bedenkt dat we echt over de gehele wereld enorm zijn gegroeid. Maar er komen niet meer races bij."