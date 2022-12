De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Pierre Gasly, onder de radar geraakt

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel negen: Pierre Gasly, na twee goede jaren eventjes onder de radar geraakt.

Pierre Gasly (Frankrijk, 7 februari 1996)

Eindklassering 2022: veertiende

Aantal WK-punten: 23

Beste klassering: 5e (Azerbeidzjan)

Beste startplaats: 5e (Italië)

Onderling kwalificatieduel met Yuki Tsunoda: 13-9

Het Formule 1-seizoen 2022 van Pierre Gasly

Na twee vette Formule 1-seizoenen volgde een bijzonder mager jaar voor Pierre Gasly. De officiële statistieken geven aan dat de 26-jarige Fransman in 2022 deelnam aan alle 22 Grands Prix die op de Formule 1-kalender stonden, maar de enkelvoudig Grand Prix-winnaar kwam in de overgrote meerderheid van die wedstrijden niet in het stuk voor. Met 23 schamele puntjes moest de Fransman genoegen nemen met een teleurstellende veertiende plek in het eindklassement.

De schuld voor dat tegenvallende resultaat ligt echter niet volledig bij Gasly – aangezien teammaat Yuki Tsunoda niet verder wist te reiken dan een zeventiende plek in het wereldkampioenschap voor de coureurs, kan men stellen dat de AlphaTauri van dit jaar gewoonweg niet goed genoeg was. En zo is het precies. De AT03 bleef in de kwalificaties door de meet genomen steken in Q2, om gedurende de wedstrijden meestal nipt buiten de punten te zwerven.

Toch waren er een aantal lichtpuntjes in het verder vrije grijze seizoen van Gasly. Neem het Azerbeidzjaanse Grand Prix-weekend – Gasly is altijd snel op het Baku City Circuit –, waarin de Franse AlphaTauri-coureur een zesde startplaats liet opvolgen met een keurige vijfde finishplaats op zondag. Of neem Jeddah, waar de voormalig Red Bull Racing-coureur dankzij een achtste plaats vier waardevolle punten over de streep trok.

Gezien het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz en de tegenvallende prestaties van 2022 zal het weinig verrassend zijn als Red Bull de AlphaTauri-tak binnen nu en enkele seizoen in de uitverkoop zet. Gasly zal een soortgelijk scenario bij de Italiaanse renstal echter niet van dichtbij meemaken: de Fransman verkast naar het team van Alpine, waar hij als vervanger van Fernando Alonso weer mag samenwerken met zijn vroegere beste vriend-die-uitgroeide-tot-aartsrivaal Esteban Ocon.

Het plan van Pierre Gasly voor het seizoen 2023

Sinds 2014 mocht Gasly de kleuren van Red Bull vertegenwoordigen, maar aan alles komt een einde. Kort na zijn 27ste verjaardag zal de Fransman zijn stierenpak inruilen voor het blauwroze van Alpine, waarvoor hij eerder dit jaar een arbeidsovereenkomst tekende. Gezien Gasly’s reputatie bij Toro Rosso/AlphaTauri, waarvoor hij een verrassende zege en meerdere podiumplaatsen scoorde, mag er meer worden verwacht dan het halfbakken optreden van 2022.

Alpine, dat als vierde eindigde in de constructeursstrijd van dit jaar, heeft het vizier op de top drie gericht. Aan Gasly is het de taak om die ingeslagen weg voort te zetten en zichzelf daarmee te revancheren voor een zeer middelmatig jaar.