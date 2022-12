De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Guanyu Zhou, onzichtbaar maar stabiel

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel vijf, Guanyu Zhou – de onzichtbare, maar stabiele debutant.

Zhou Guanyu (familienaam Zhou, roepnaam Guanyu. China, 30 mei 1999)

Eindklassering 2022: achttiende

Aantal WK-punten: 6

Beste klassering: 8e (Canada)

Beste startplaats: 9e (twee keer)

Onderling kwalificatieduel met Valtteri Bottas: 8-14

Het Formule 1-seizoen 2022 van Guanyu Zhou

Als nummer drie van het Formule 2-kampioenschap van 2021 mocht Guanyu Zhou de overstap maken naar de koningsklasse. Goed, de Chinese coureur heeft zijn zitje bij Alfa Romeo niet volledig te danken aan zijn stuurmanskunsten – de goedgevulde portemonnee heeft uiteindelijk de doorslag gegeven – maar door de mand vallen deed-ie ook niet.

Zeker in de beginfase van het seizoen, toen de Alfa Romeo nog met de voorste middenmoters kon meekomen, liet Zhou een prima indruk achter. Door in Bahrein als tiende over de eindstreep te rijden, mocht de 23-jarige bovendien zijn naam toevoegen aan de indrukwekkende lijst coureurs die bij het debuut direct scoorden.

Naarmate het seizoen vorderde, bleek de score in Bahrein echter een toevalstreffer. Zhou wist enkel na een snaarstrakke rit in het Canadese Montréal vier punten binnen te slepen dankzij een keurige achtste plaats en dankzij andermans uitvalbeurten een zesde puntje te scoren op de hogesnelheidstempel van Monza. In de overige negentien Grands Prix verliet de Chinese debutant het evenement puntloos.

Toch moet gezegd: Zhou maakte bepaald geen slechte indruk, zoals van tevoren door sommigen wellicht was verwacht. Slechts tweemaal moest hij toezien hoe zijn wagen tijdens een race in stukjes werd teruggebracht bij het team en in beide gevallen lag de schuldvraag niet bij hem. Op Silverstone ontsnapte Zhou aan erger bij een gruwelijke salto, waarbij de roll-bar afbrak, en in Singapore werd de debutant door Nicholas Latifi in de muur gezet.

Partij voor teammaat Valtteri Bottas was Zhou zeker niet, al is het onderlinge kwalificatieduel nog niet eens zo verkeerd. Achtmaal een coureur verslaan die reeds zijn tiende Formule 1-seizoen afwerkt en bovendien in het verleden meermaals te snel bleek voor toenmalig teammaat Lewis Hamilton, er zijn debutanten die minder indrukwekkende cijfers kunnen overleggen.

Het plan van Guanyu Zhou voor het seizoen 2023

Met zes WK-puntjes en acht kwalificaties waarin hij Bottas versloeg heeft Zhou voldoende gedaan om het teammanagement van Alfa Romeo te overtuigen. De Chinese coureur mag langer blijven, hij tekende in de afgelopen nazomer een verlenging die hem ook in het Formule 1-seizoen 2023 aan de renstal uit Hinwil bindt.

Ook in 2023 is Zhou gekoppeld aan Grand Prix-winnaar Bottas. Met de hongerige Formule 2-coureur Théo Pourchaire op de reservebank en de naderende komst van technische partner Audi is Zhou er echter wel degelijk alles aan gelegen om de ingeslagen weg van stabiele progressie voort te zetten.