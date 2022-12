De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Nico Hülkenberg, een zitje veroverd

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel één, Nico Hülkenberg - die andere invaller die een zitje veroverde.

Nico Hülkenberg (Duitsland, 19 augustus 1987)

Eindklassering 2022: 22e

Aantal WK-punten: geen

Beste klassering: twaalfde (Saudi-Arabië)

Beste startplaats: zeventiende (twee keer)

Onderling kwalificatieduel met Lance Stroll: 1-1

Het Formule 1-seizoen 2022 van Nico Hülkenberg

Voor het derde achtereenvolgende jaar had Nico Hülkenberg geen vast zitje in de Formule 1, maar voor het tweede seizoen sinds zijn gedwongen vertrek mocht de Emmeriker meerdere Grands Prix rijden als invaller. Omdat Sebastian Vettel tijdens de eerste wedstrijden van het Formule 1-seizoen 2022 verstek liet gaan, mocht Hülkenberg namens Aston Martin zijn opwachting maken.

Over Hülkenberg kunnen we niet bijster veel vertellen: hij kwalificeerde zich eenmaal als zeventiende en eens als achttiende, vertrok in beide invalraces als zeventiende en kwam in zijn tweede optreden – op het listige Jeddah Corniche Street Circuit – op een keurige twaalfde plaats over de eindstreep. Waar Hülkenberg in Saudi-Arabië bovendien binnen hetzelfde rondje als winnaar Max Verstappen blijft, daar krijgt zijn parttime teamgenoot Lance Stroll er juist eentje aan de broek.

Het meest opmerkelijke aan Hülkenbergs zoveelste inhaalgelegenheid is de kwalificatiesessie in Bahrein. Goed, hij vliegt er al na het eerste segment uit, maar de Duitser houdt in ieder geval Stroll achter zich. Ruim tweeënhalf tiende is het verschil, een gigantische kaakstoot van de coureur die de gehele voorbereiding aan zich voorbij moest laten gaan om de simpele reden dat hij geen vaste stoel had.

Hülkenberg toont zich, net als in 2020, de ideale invaller. Hij weet hoe een Formule 1-wagen af te stellen, maakt geen stomme fouten in de trainingen en de kwalificatie en rijdt ‘m vervolgens gedecideerd naar de finishvlag. Het levert Hülkenberg zowaar een nieuwe stoel op in de koningsklasse, want na drie jaren langs de zijlijn mag de inmiddels 35-jarige Duitser zich opmaken voor een voltijdseizoen.

Het plan van Nico Hülkenberg voor het seizoen 2023

In het Formule 1-seizoen 2023 rijdt Hülkenberg voor het team Haas, bij Guenther Steiner, met Kevin Magnussen als diens teamgenoot. Samen met de Deen wordt van Hülkenberg verwacht dat de gezamenlijke Formule 1-ervaring (322 Grands Prix) meer dan voldoende moet zijn om Haas een stap vooruit te helpen.

Dankzij zijn twee Formule 1-optredens van dit jaar is Hülkenberg niet in de vergetelheid geraakt, die hem pardoes een derde kans in de koningsklasse heeft opgeleverd. Het is aan Hülkenberg om te laten zien waartoe hij volgend jaar in de wagen van het Haas F1-team in staat is.