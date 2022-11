Ferrari-baas Vigna niet blij met tweede eindplaats constructeurskampioenschap

Het Formule 1-team van Ferrari eindigde in zowel het rijders- als het constructeursklassement in 2022 op de tweede plaats. Fouten op bijvoorbeeld strategisch gebied zorgden ervoor dat het Formule 1-kamp van Ferrari in beide kampioenschappen concurrent Red Bull voor zich moest laten. Topman van Ferrari Benedetto Vigna is allerminst tevreden met de resultaten die het Formule 1-team van zijn organisatie dit jaar heeft behaald.

De seizoensstart van 2022 was sterk voor Ferrari. Bij de Grand Prix van Bahrein behaalde het team uit Maranello de eerste plaats. Concurrent Red Bull viel met beide auto’s uit waardoor Ferrari een uitstekende start van het seizoen kende. De hype of "dit jaar het jaar zou worden", bloeide opnieuw op. Nadat race nummer drie van het seizoen achter de rug was, had Red Bull haar betrouwbaarheidsproblemen echter op orde. Met diens coureur Max Verstappen achter het stuur van zijn RB18 nam de inmiddels tweevoudig wereldkampioen uiteindelijk snel afstand van Ferrari-rijder Charles Leclerc. Vooral met de start van de tweede seizoenshelft vielen de Ferrari’s in prestatie terug; de bij Spa geïntroduceerde vloerreglementen hadden een negatief effect op de bandendegradatie van de F1-75-bolide. Ook zat de Scuderia op het gebied van betrouwbaarheid van haar auto niet om werk verlegen.

Ferrari-CEO Benedetto Vigna laat tegenover CNBC niet blij te zijn met de behaalde resultaten dat zijn team afgelopen seizoen behaald heeft. "Zoals ik een aantal maanden gelezen al zei, ben ik niet tevreden met de tweede plaats. De tweede plaats is de eerste van de losers." De afgelopen weken broeide er in thuisland Italië een mediastorm op. In de Formule 1-paddock begonnen de geruchten te komen dat teambaas van Ferrari’s Formule 1-team Mattia Binotto op het punt zou staan om ontslagen te worden en dat zijn vervanger op elk moment aangekondigd zou kunnen worden.

Tot nu toe is de spreekwoordelijke witte rook uit de schoorstenen van het Maranello-hoofdkwartier nog niet gevlogen; ook Vigna laat niks uit over het geroezemoes rondom zijn Formule 1-teammanager. Wat de 53-jarige Italiaanse zakenman wel doet, is zijn team vertrouwen inboezemen. "We hebben wat voortgang gemaakt. Ik ben blij dat we verder zijn gekomen. Ik ben niet blij met de tweede plaats, maar ik weet dat het team het in zich heeft om nog beter te worden", sluit Vigna af.