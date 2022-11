Brown verwacht weinig gevolgen van crypto-problemen: "Sport zal het overleven"

Veel Formule 1-teams worden vandaag de dag gesponsord door crypto-bedrijven. Deze bedrijven in een redelijk nieuwe sector zorgden voor een soort aardsverschuiving in de sponsorwereld van de sport. De markt is echter onstuimig maar McLaren-teambaas Zak Brown verwacht echter weinig problemen in de nabije toekomst.

De crypto-wereld bevindt zich momenteel in een lastige situatie. Ook de Formule 1-wereld ondervond de gevolgen van de onrust. Het team van Mercedes besloot de stickers van crypto-sponsor FTX van de wagen te verwijderen nadat het bedrijf in zwaar weer belandde. FTX ging onderuit nadat een voorgenomen overname niet door ging, hierdoor had het merk een groot financieel tekort.

De situatie bij FTX zorgde voor onrust op de crypto-markt en aangezien veel teams een crypto-sponsor hebben, ontstaan er twijfels. McLaren-teambaas Zak Brown vindt dit echter onzin en legt de situatie uit bij Motorsport.com: "Elke keer als er een verschuiving is in onze sport krijgen wij dit soort vragen. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat de sponsoring voor tabak werd verboden of als een fabrikant de sport verlaat. De sport is zo sterk dat er altijd weer iemand is die de sport instapt. Het zou onfortuinlijk zijn als het veel effect heeft. De sport zal het gewoon overleven."