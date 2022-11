Video: Hamilton toont driftskills in Japan

Het is algemeen bekend dat de meeste Formule 1-coureurs zich veelal interesseren in auto's. Ook Lewis Hamilton vormt geen uitzondering op die regel en hij heeft dan ook meerdere opvallende wagens in zijn garage staan. Hamilton vermaakt zich dan ook opperbest naar de circuits.

Hamilton deelde namelijk een video van zichzelf waarin te zien is dat hij zich in Japan vermaakt met een opvallende Nissan R34 GTR. De Britse Mercedes-coureur laat in de video zien dat hij het driften ook aardig in de vingers heeft, Hamilton heeft het tevens overduidelijk naar zijn zin.