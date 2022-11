Pirelli gaat in wintermaanden verder met bandentests

Afgelopen dinsdag werd op het circuit van Yas Marina de post season test afgewerkt. Bandenleverancier Pirelli gebruikte daar de aanwezigheid van de teams om enkele bandentests uit te voeren. Men gaat nu echter verder met het uitvoeren van tests met de nieuwe banden voor komend seizoen.

Pirelli zal namelijk ook in de winterstop gewoon verder gaan met het ontwikkelen van de nieuwe banden, het gaat dan om zowel slicks als regenbanden. Meerdere teams zullen meewerken aan de tests in de wintermaanden. Op 3 en 4 december werkt het team van Alfa Romeo een test af met de inters en de full wets op het circuit van Paul Ricard. Twee dagen later voert Ferrari een soort gelijke test af op hun eigen circuit Fiorano.

AlphaTauri komt als laatste team in actie in 2022. De Italiaanse renstal zal op het circuit van Portimao een test gaan uitvoeren voor Pirelli op 14 en 15 december. In februari zullen meerdere teams in actie gaan komen tijdens een test op wederom het circuit van Paul Ricard. Mercedes test daar eerst de droogweerbanden alvorens het team van AlphaTauri het stokje overneemt voor een test op full wets en inters. Op 7 en 8 februari werken Mercedes en Aston Martin ook nog een test af op het circuit van Jerez.