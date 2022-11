Vader Perez verwacht veel van zijn zoon: "Competitie voor hen allebei"

Het team van Red Bull Racing moest in de laatste weken van het seizoen de nodige brandjes blussen. Nadat Max Verstappen een teamorder weigerde in Brazilië ontstond er de nodige irritatie tussen de Nederlander en zijn teamgenoot Sergio Perez. Red Bull bluste het brandje maar Antonio Perez blijft geloven in zijn zoon.

Sergio Perez kende een dit jaar een zeer succesvol seizoen. De Mexicaan won dit seizoen de Grands Prix van Monaco en Singapore en hij eindigde als derde in het wereldkampioenschap. Perez vocht tot en met de laatste Grand Prix van het seizoen om de tweede plaats maar hij verloor die strijd uiteindelijk van Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Genieten

Het was één van de beste seizoenen uit de loopbaan van Perez en zijn vader is dan ook trots. Antonio Perez gaat ervanuit dat zijn zoon nog sterker zal gaan presteren. In gesprek met ESTO is Perez senior duidelijk: "Ik denk dat het beste van Checo eraan zit te komen en we daarvan moeten genieten. De bal ligt nu bij hem en hij moet hard werken, voorbereiden en concentreren om de beste te worden. Hij is nu de nummer drie van de wereld, de volgende stap is de nummer één."

Competitie

Alhoewel Red Bull het zelf niet uitsprak was Max Verstappen dit seizoen de overduidelijke kopman. Antonio Perez gaat er echter vanuit dat dit in de toekomst anders zal zijn: "Het is een competitie voor hen allebei, niet alleen voor slechts één van de twee. Checo heeft zijn plekje verdiend en hij is er klaar voor om te werken. Het allerbelangrijkste voor hen allebei is dat ze werken als team. Voor Red Bull zijn zeges het belangrijkst."