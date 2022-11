'Chinese Grand Prix ontbreekt ook in 2023 op kalender'

Aankomend seizoen kent de Formule 1 een recordbrekende kalender. In 2023 staan er volgens de originele kalender immers 24 Grands Prix op de planning. Aankomend jaar keren er meerdere Grands Prix terug op de kalender, één van die Grand Prix-weekenden staat nu al op losse schroeven.

Volgens de originele kalender keert namelijk ook de Chinese Grand Prix weer terug. De race op het circuit van Shanghai stond in 2019 voor het laatst op de kalender en ontbrak in de afgelopen drie seizoenen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Alhoewel het leven in veel landen alweer als vanouds is opgepakt, lijkt de Chinese Grand Prix nu af te vallen.

Al eerder meldden meerdere media dat de Grand Prix vrijwel onwaarschijnlijk is. Ook BBC Sport meldt nu dat de Grand Prix van de kalender gaat verdwijnen. In China hanteert men immers een zeer streng zere Covid-beleid. Er gelden dan ook veel zeer strenge regels die ervoor zorgen dat het organiseren van een Grand Prix vrijwel onmogelijk is. Het lijkt erop dat de Formule 1-wereld geen uitzonderingspositie krijgt en de Grand Prix zal vermoedelijk dan ook snel van de kalender gaan verdwijnen.