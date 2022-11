Perez baalt van actie Gasly: "Onder normale omstandigheden was dit een straf"

Sergio Perez kwam gisteren als derde over de streep in Abu Dhabi. Die positie was echter niet goed genoeg om de tweede plaats in het wereldkampioenschap veilig te stellen. Perez droop teleurgesteld af en was na afloop vooral boos vanwege een actie van achterblijver Pierre Gasly.

Perez begon nog goed aan de Grand Prix van Abu Dhabi op het circuit van Yas Marina. De Mexicaan kon in eerste instantie zijn teamgenoot Max Verstappen aardig bijhouden. Perez viel echter steeds meer terug en moest vanwege een tweestopper de aanval openen op Charles Leclerc. Perez kon de Monegask echter niet aanvallen en hij kwam in de slotfase net iets tekort.

Lastig

Na afloop baalde Perez vooral van het verkeer. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kon zich niet echt door de achterblijvers heen worstelen en hij deed zijn relaas bij de internationale media over een actie van Pierre Gasly: "Ik verloor daar absoluut heel erg veel tijd. Misschien wel meer dan een seconde. De blauwe vlaggen waren duidelijk maar Gasly was in gevecht. Het is dan lastig om je positie op te geven. Ik dacht dat hij de aanval openende op Albon maar vervolgens leek hij de deur voor mij open te zetten."

Straf

Perez wilde de Franse AlphaTauri-coureur passeren maar Gasly opende toch nog de aanval op Albon. Perez kon nog net op tijd remmen en was na afloop furieus: "Onder normale omstandigheden was dit zeker weten een straf geweest voor Pierre. Het is nu echter de laatste race dus ik ben blij dat ik naar huis kan gaan en ik er geen discussie over hoef te voeren. Soms gaat het zo."