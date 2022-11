Video: Vader Vettel gaat viral met dansmoves

Sebastian Vettel nam afgelopen weekend afscheid van de Formule 1. De Duitse viervoudig wereldkampioen eindigde in zijn Aston Martin op de tiende plaats in zijn afscheidsrace en hij werd verkozen tot driver of the day. Ook zijn vader Norbert was dit weekend veelvuldig in beeld.

Norbert Vettel glom het gehele weekend van trots en hij steunde zijn zoon op alle mogelijke manieren. Tijdens Vettels afscheidsrun over het circuit op de zaterdagavond was hij vanzelfsprekend ook aanwezig. Hij rende echter niet mee maar bevond zich op de vrachtwagen die achter de renners aanreed. Hij liet daar zijn geheime talenten zien.