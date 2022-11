Russell baalt na teleurstellende seizoensfinale: "Dit was een reality check"

George Russell hoopte in Abu Dhabi zijn seizoen met een goed resultaat af te sluiten. De Brit reisde met goede moed af naar het Emiraat na zijn zege in Brazilië. Op het Yas Marina Circuit eindigde hij slechts als vijfde na een zeer lastige race, Russell noemde het zelf een reality check.

Russell begon aardig aan de race en leek zelfs eventjes op jacht te kunnen gaan naar de koplopers. Bij zin eerste pitstop ging zijn team echter de fout in. Russell werd weer op pad gestuurd maar men had de McLaren van Lando Norris over het hoofd gezien. De stewards beoordeelde het als een unsafe release en gaven Russell een tijdstraf van vijf seconden.

Na afloop van de race was er bij Russell dan ook weinig enthousiasme aanwezig. De Brit had op veel meer gehoopt en dat straalde hij ook uit. Bij zijn landgenoten van Sky Sports sprak Russell zich uit: "Dit was een belangrijk weekend voor ons. We kenden een aantal hoogtepunten in Mexico en Brazilië maar het is overduidelijk dat onze auto slechts in een heel erg klein window presteert. Dit was voor ons een echte reality check."