Stroll wil voorbij Alfa Romeo in teamklassement: ''Cruciaal dat we voor ze staan''

In tegenstelling tot Aston Martin-teamgenoot Sebastian Vettel kon Lance Stroll niet doorstoten tot Q3 in de laatste kwalificatie van 2022 in Abu Dhabi. De Canadees werd uiteindelijk viertiende op gepaste afstand van de felbegeerde tiende plaats om door te mogen naar de final shoot-out.



Toch was Stroll tevreden met hoe het ging onder het kunstlicht van het Yas Marina Circuit. "Ik was blij met mijn laatste ronde in Q2: het was goed en foutloos maar we misten gewoon een beetje snelheid in vergelijking met Sebastian, die een heel goede dag heeft gehad in zijn laatste kwalificatie.''



Met een schuin oog kijkt Stroll naar het gevecht met Alfa Romeo om P6 in het teamklassement. De achterstand bedraagt vijf punten en 24-jarige coureur uit Montreal ziet voor de Grand Prix een uitgelezen mogelijkheid om het Italiaanse team voorbij te gaan in de stand. "Cruciaal is dat we ons voor beide Alfa Romeo's hebben gekwalificeerd en dat de auto zich dit weekend heel goed heeft gedragen. We gaan proberen om te knokken voor de punten. Het wordt een lange race en we hebben morgen veel om voor te vechten."