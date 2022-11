Hamilton trots op coureurs na afscheidsdiner Vettel

Lewis Hamilton liet zich eerder deze week van zijn goede kant zien. De Britse zevenvoudig wereldkampioen organiseerde in Abu Dhabi een afscheidsdiner voor de afzwaaiende Sebastian Vettel. De foto's van het diner gingen de wereld over en Hamilton is dan ook trots op zijn concullega's.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel reed afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix. De Duitse Aston Martin-coureur ontving zeer veel lof en werd overladen met afscheidspresentjes. De coureurs schoven voorafgaand het Grand Prix-weekend gezamenlijk aan voor het diner. Ook de kopstukken van coureursbond GPDA waren aanwezig bij het etentje in Abu Dhabi.

Hamilton had het diner georganiseerd en deed dat voor Vettel. De Brit was blij dat alle coureurs aanwezig waren en dat iedereen goed met elkaar kon omgaan. Bij de internationale media legt Hamilton het uit: "Ik denk dat dit heel erg belangrijk is. Dat is ook waarom ik in Mexico aan de groep vroeg of ze open zouden staan voor een diner waarmee we afscheid namen van Seb. We hadden al jaren niet meer met elkaar gegeten, volgens mij was de laatste keer in China. Het was een topavond. We hebben zoveel gelachen en we hebben fantastische verhalen verteld!"