Russell denkt na kwalificatie niet meer aan Braziliaanse zege

George Russell was vorige week in Brazilië nog de gevierde man. De Britse Mercedes-coureur won op Interlagos de sprint en de Grand Prix, het vertrouwen voor dit weekend was dan ook groot. Hij kwam echter van een koude kermis thuis en reed slechts de zesde tijd.

Het team van Mercedes wilde ook dit weekend in Abu Dhabi weer toeslaan. De verwachtingen waren hoog en na de eerste vrije trainingen zag alles er goed uit. In de kwalificatie op het circuit van Yas Marina bleek alles echter anders te zijn en was het verschil met Red Bull Racing en Ferrari zeer fors. Russell en zijn teamgenoot Lewis Hamilton werden slechts zesde en vijfde.

Na afloop overheerste er dan ook vooral teleurstelling bij de coureurs van de Duitse renstal die in de afgelopen seizoenen zeer succesvol was. Russell, die zich sinds vorige week dus een Grand Prix-winnaar mag noemen, liet aan Sky Sports weten niet meer aan die zege te denken: "Op dit moment denk ik aan deze kwalificatie en waar we het beter hadden kunnen doen hier. Ik kijk uit naar de race van morgen en ik denk echt niet meer aan mijn glorie van afgelopen week in Brazilië."