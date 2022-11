Vettel nog niet emotioneel na laatste kwalificatie: "Ik zit nu nog in de zone"

Sebastian Vettel heeft zijn laatste kwalificatie uit zijn Formule 1-loopbaan met een goed resultaat afgesloten. De Duitse viervoudig wereldkampioen kwam met het nodige gemakt door de eerste twee kwalificatiesessies heen en start morgen op de negende plaats. Na afloop was hij nog niet geheel emotioneel.

Vettel kende in zijn laatste seizoen regelmatig een zeer tegenvallende kwalificatie. De Duitse Aston Martin-coureur viel meerdere keren al vroeg af met een minimaal verschil. In Abu Dhabi was dit niet het geval en leek het erop dat er soms iets van de oude Vettel door het oppervlak brak. Na afloop oogde de Duitser dan ook tevreden.

Comfortabel

Hij reed de negende tijd en daar leek hij zeer tevreden mee te zijn. Na afloop van de sessie meldde hij zich vanzelfsprekend voor de camera van Sky Sports: "Ik denk dat het vandaag wel tot leven kwam. Ik voelde mij heel erg comfortabel aan het einde van Q1 en Q2. Ik zou het liefst nog een setje hebben gehad in Q3. Maar over het algemeen was het een goede sessie en kwalificeerden we ons op een goede plek."

Emoties

De emoties waren nog niet geheel doorgekomen bij Vettel. Na vandaag zal hij waarschijnlijk nooit meer een kwalificatie rijden in de Formule 1. Vettel: "Ik bevind me nu nog in de zone. Het was wel een beetje emotioneel voorafgaand de kwalificatie en ik weet zeker dat dat morgen ook het geval is. We hebben een belangrijke taak in onze handen want we kunnen de Alfa's nog verslaan. Hopelijk kunnen we die zesde plaats bij de constructeurs pakken."