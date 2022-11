Wolff lacht na mislukte kwalificatie: "Laten we dit in de WC stoppen"

Het team van Mercedes begon vol goede moed aan de kwalificatie in Abu Dhabi. De resultaten uit de voorgaande weekenden stemde men bij de Duitse renstal hoopvol. Het mocht echter niet zo zijn en Lewis Hamilton en George Russell kwamen niet verder dat de vijfde en zesde plaats. Teambaas Toto Wolff haalt zijn schouders op.

Mercedes hoopte ook in Abu Dhabi de degens kunnen te kruisen met de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari. Het mocht echter niet zo zijn en de Duitse renstal was vrijwel de gehele sessie overduidelijk het derde team. Na afloop bleek dat ook zo te zijn en gaven Hamilton en Russell allebei bijna 0,7 seconden toe op de pole van Max Verstappen.

Teambaas Toto Wolff kon er na afloop van de laatste kwalificatie van het seizoen wel om lachen. De Oostenrijker sprak zich opvallend uit bij het Brits Sky Sports: "Ik heb gehoord dat het vandaag Wereld Toilet Dag is. Dus laten we dit maar in het toilet stoppen. Ik denk dat we het gewoon niet voor elkaar kregen. Ik denk dat we een stapje achteruit hebben gezet terwijl Ferrari vooruit is gegaan. We kozen voor hoge downforce zodat we morgen een goede racewagen hebben. Hij was echter zo langzaam op de rechte stukken dat het niet alles gaf."