Vettel eert fans met afscheidshelm in Abu Dhabi

Sebastian Vettel rijdt dit weekend zijn laatste Grand Prix. De Duitse viervoudig wereldkampioen neemt afscheid op een grootste manier, de andere coureurs en de fans eren hem op veel verschillende manieren. Vettel zelf eert in zijn laatste raceweekend zijn fans die hem altijd steunden.

Vettel verscheen vandaag aan de start van de trainingen met een bijzondere helm. Het was al eerder aangekondigd dat men een plaatsje kon kopen op de Abu Dhabi-helm van Vettel. De Duitser heeft deze helm nu ook laten zien aan de buitenwereld. Tijdens de trainingen werd namelijk duidelijk dat de helm volstaat met foto's van zijn fans. Niet alleen de Duitse vlag bestaat uit foto's van fans, ook op de rest van de helm staan de foto's.

Sebastian Vettel’s “The Final Lap” helmet for his last Formula 1 race.



Thank you to all the fans !



Reply with a picture if you have found yourself on the helmet. More pics will follow in this thread.#AbuDhabiGP #SV5 #Vettel 🪡1 pic.twitter.com/AOkhVcpcsY