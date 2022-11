Wint Max Verstappen? Dan win jij!

Dit weekend staat de seizoensafsluiter van de Formule 1 op het programma in Abu Dhabi. Het Yas Marina Circuit is heilige grond voor de fans van Max Verstappen, hij veroverde hier vorig seizoen immers zijn eerste wereldtitel. De kans is aanwezig dat hij dit weekend weer gaat winnen.

Verstappen won de afgelopen twee edities van de Grand Prix van Abu Dhabi, hij kan de hattrick nu dus compleet gaan maken. Tevens kan hij sportieve revanche nemen voor zijn slechte race van vorige weekend. Ook kan hij zijn seizoen met een klapper afsluiten, hij is immers al wereldkampioen.

Iedereen die vertrouwen heeft in een zege van Max Verstappen in Abu Dhabi kan daar dit weekend bij Jack’s Sport & Casino een gokje op wagen. Met de Odds Boost ‘GP Winnaar; Verstappen, Max” kan iedereen winnen. Als je een gokje wil wagen moet je wel 24 jaar of ouder zijn. Je moet een account aanmaken bij Jack’s, je moet minimaal 10 euro storten en dan de bonus te selecteren om de Odds Boost te activeren. De Boost is niet te gebruiken in combinatie met andere bonussen en kan eenmalig worden gebruikt per speler. Restitutie is niet mogelijk als een Boost niet is ingezet tijdens het benodigde moment.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+