Uitslag VT2 Abu Dhabi: Verstappen simpel snelste voor Russell

De laatste vrijdag van het huidige Formule 1-seizoen zit er alweer op. In de tweede vrije training op het circuit van Yas Marina werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd gereden door George Russell . De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door niet minder dan Charles Leclerc.

Aangezien veel coureurs de eerste vrije training vanaf de zijlijn moesten bekijken, was het direct druk op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. Onder andere Max Verstappen en Carlos Sainz moesten in de eerdere training hun wagen afstaan aan een rookie, beide coureurs kwamen dan ook direct de baan op. Alleen de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell beleven langer in de pitbox staan.

Ricciardo

Aangezien de tweede vrije training de enige sessie is met omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de kwalificatie en de race, hadden de teams de training hard nodig. Bij het team van McLaren moest men echter al snel weer gaan sleutelen. Daniel Ricciardo ging bijna de mist in in bocht 3, hij kwam direct de pits in om het één en ander aan te passen. De Britse renstal had tevens last van een onduidelijke vloeistof in de pitlane.

Verstappen

Max Verstappen moest in de eerste vrije training zijn auto nog afstaan aan Liam Lawson. In deze sessie leek het er echter op dat hij gewoon verder ging waar hij was gebleven. De Nederlander was snel zoals gewoonlijk en hij eindigde de laatste vrijdagsessie van 2022 dan ook aan de kop van de tijdenlijst. Zijn teamgenoot Sergio Perez sloot de sessie af als vierde op 0,706 seconden van Verstappen.

Top tien

Charles Leclerc reed niet de beste sessie uit zijn loopbaan. De Monegaskische Ferrari-coureur klaagde over het feit dat hij nogal langzaam reed. Kijkend naar de tijdenlijst mag hij redelijk tevreden zijn, hij noteerde de derde tijd op 0,453 seconden van Verstappen. Ook kersvers Grand Prix-winnaar George Russell sloot de sessie af in de top drie. In de top tien waren verder de namen van Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Ricciardo en Valtteri Bottas te vinden.