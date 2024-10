Marko enorm tevreden: "Straf voor Norris was terecht"

Helmut Marko verliet Austin met een glimlach. De Oostenrijkse adviseur van Red Bull was blij met het resultaat van Max Verstappen na een lastige race. Marko was van mening dat de straf van Lando Norris na het duel met Verstappen meer dan terecht was.

Verstappen had in de Grand Prix niet de snelheid die hij had in de sprintrace. De Nederlander was meer aan het worstelen met zijn auto, en dat deelde hij ook over de boordradio. In de slotfase van de race moest hij alles geven wat hij in zich had tijdens het duel met Lando Norris. De Brit haalde hem vervolgens in, maar ze gingen van de baan en dat leverde Norris een tijdstraf op. Verstappen kreeg hierdoor de derde plaats in zijn schoot geworpen.

Red Bull-adviseur Marko verliet Austin dan ook met een goed gevoel. Verstappen had de schade beperkt en hij loopt uit op Norris in het wereldkampioenschap. Marko sprak zich na afloop van de race uit bij zijn landgenoten van Servus TV: "We hadden niet de snelheid van de sprintrace. Ferrari heeft met een ongelooflijk tempo gereden, maar voor ons was Lando natuurlijk de beslissende factor. Ik denk dat de straf terecht was en dat we er vijf punten bij hebben gekregen. We zijn meer dan tevreden."